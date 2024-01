Rassegna stampa: Milik show in coppa. La Juve schianta il Frosinone

La rassegna stampa di venerdì 12 gennaio: la Juve supera nettamente il Frosinone in Coppa Italia. Arkadiusz Milik è il mattatore di serata

Oggi è venerdì 12 gennaio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus supera il Frosinone ai quarti di Coppa Italia in una partita senza storia. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri.

Gazzetta dello Sport — Nella prima pagina della rosea, in primo piano viene messa in luce la vittoria in Coppa Italia della Juventus contro il Frosinone. In copertina, la gigantografia di Arkadiusz Milik re assoluto della serata. L'attaccante polacco, spesso relegato al ruolo di subentrante, si è preso quasi totalmente la scena in squadra nella partita di ieri. Tre gol per lui, più un quarto annullato e una vittoria sul velluto per la Juventus.

Corriere della Sera — Anche il Corriere mette in primo piano la Juventus e il suo attaccante Milik. Il focus dell'attenzione si sposta inoltre sul turno successivo, nel quale i bianconeri se la dovranno vedere contro la Lazio nel doppio confronto delle semifinali. La Juventus dunque proseguirà il suo esaltante campionato lottando per il successo finale su due fronti. Il primo editoriale a cura di Xavier Jacobelli è dedicato proprio all'impresa di mister Allegri alle 400 panchine con La Vecchia Signora. Infine, nel taglio basso ancora un riferimento alla Juve sul calciomercato. Infatti, se la trattativa per Lazar Samardzic a gennaio tra Udinese e Napoli non dovesse decollare, ecco che per giugno i bianconeri potrebbero inserirsi e duellare per le prestazioni del centrocampista. Nell'editoriale di Alberto Polverosi, ci si chiede a chi sarebbe più utile, tra Juventus e Napoli, beneficiare delle qualità del calciatore.

Tuttosport — Sul quotidiano di Torino, la Juventus fa l'en plain di primi piani. La partita in cui Milik è risultato l'incubo del Frosinone, consente a mister Allegri di affrontare il tecnico Maurizio Sarri, suo successore proprio in bianconero e che ha posto fine alla prima vincente era del tecnico toscano. Il giornale ha inoltre messo in risalto nella sua prefazione un aspetto che starebbe più che mai distinguendo il progetto della Juventus: contro i giallocelesti sono stati ben otto i giocatori nati dopo il 2000 a scendere in campo. Simbolo di un progetto sempre più improntato sulla valorizzazione di giovani talenti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.