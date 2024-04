Manna verso il Napoli: cambiano i quadri dirigenziali della Juventus

Mentre le cose in campo non vanno al meglio, la Juventus continua a lavorare fuori dal terreno di gioco in vista del prossimo anno, e se il mercato dei giocatori è ancora in divenire, quello relativo alle carichedirigenziali sembra si stia iniziando a muovere. L'attuale dirigente della Juventus e collaboratore di Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna, sarà infatti il prossimo direttore sportivo del Napoli: il dirigente, che ha già un accordo con De Laurentiis, lascerà il club bianconero a fine stagione e farà il percorso inverso di Cristiano Giuntoli. Dall'altra parte, lo stesso Giuntoliritroveràa Torino alcuni dei suoi ex collaboratori a Napoli: GiuseppePompilio, storico braccio destro del dirigente della Juventus, lo raggiungerà a Torino a fine stagione, e con lui potrebbe arrivare anche MaurizioMicheli, che quest'anno ha preso a Napoli il ruolo appartenuto allo stesso Giuntoli fino allo scorso anno.