Pirlo: “Juve in linea con gli obiettivi, Allegri può superare queste situazioni”

La Juve sta vivendo un periodo veramente complesso, con i bianconeri che hanno vinto appena una delle ultime nove partite giocate. Un ritmo da zona retrocessione. Nonostante questo il percorso della Vecchia Signora sembra essere in linea con gli obiettivi stagionali. Intervistato da Sky Sport l'ex Juve Andrea Pirlo ha detto: "L'obiettivo della Juventus è la Champions e al momento sono in linea. Non la sto seguendo molto, mi pare dopo che è fallito l'obiettivo scudetto sia calata un po' la tensione e poi ci sono state anche alcune assenze che hanno condizionato. Allegri ha esperienza tale da superare queste situazioni".