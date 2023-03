Mancini: “Sapevamo sarebbe stato difficile, nella ripresa una grande Italia”

La NazionaleItaliana di calcio ha iniziato ieri il suo cammino verso la qualificazione ai prossimi Europei: nella partita di apertura del girone contro l'Inghilterra, gli Azzurri hanno perso per 2-1 la partita del gruppo C. Il risultato è stato deciso dalle reti messe a segno da Rice e Kane, mentre per gli Azzurri è andato a segno Retegui, alla sua prima partita con la Nazionale.