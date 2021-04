Manchester City, ufficiale: De Bruyne rinnova fino al 2025

Il centrocampista ha rinnovato il suo contratto

TORINO - Uno dei sogni della Juventus, Kevin De Bruyne, ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City fino al 30 giugno 2025. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club: "Kevin De Bruyne ha firmato una proroga di due anni del suo attuale contratto, mantenendolo al City fino all'estate del 2025. Il belga ha trascorso cinque anni e mezzo all'Etihad, un periodo che lo ha visto affermarsi come uno dei migliori giocatori creativi del mondo. È stata anche un'era di successi duraturi, con De Bruyne che ha vinto due titoli di Premier League, una FA Cup e quattro Coppe di Lega, oltre al premio PFA Player of the Year 2020. "Non potrei essere più felice", ha detto De Bruyne. “Da quando sono entrato in City nel 2015, mi sono sentito a casa. Amo i tifosi, la mia famiglia è stabilita qui a Manchester e il mio gioco si è sviluppato molto bene. Questa squadra di calcio è orientata al successo. Mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per massimizzare le mie prestazioni, quindi firmare questo contratto è stata una decisione semplice. Sto giocando il miglior calcio della mia carriera e onestamente sento che c'è di più in arrivo.