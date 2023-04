Laporte vuole lasciare il Manchester City: Juve e non solo su di lui

Secondo quanto riportato da Relevo, Laporte ha deciso di lasciare il Manchester City: Barcellona, Juve e altre su di lui

Tra Coppa Italia, Serie A e Europa League la stagione della Juve è ancora molto lunga, ma la dirigenza bianconera comincia già a pensare al mercato che verrà. La Vecchia Signora punterà a rinforzarsi ma dovrà farlo con un occhio di riguardo alle casse del club, che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League non potrebbero permettersi grandi investimenti. Per questo la Juve è a caccia di occasioni e una di queste potrebbe arrivare dalla Premier League.

Secondo quanto riportato in Spagna da Relevo, infatti, Aymeric Laporte avrebbe deciso di lasciare il Manchester City. Il difensore francese è in Inghilterra dal 2018 e sente di aver concluso la sua esperienza nel campionato inglese e vuole ora tornare in Spagna. Il sogno del difensore è infatti il Barcellona, che però sta attraversando un fase economica particolarmente delicata. Prima di poter acquistare i blaugrana dovranno liberarsi di alcuni dei pesantissimi cartellini che affollano il club. Non sarà semplice.

Per questo motivo i riflettori di diverse squadre in giro per l'Europa sono puntati sul difensore spagnolo. Newcastle, Milan e Juve starebbero infatti pensando a lui per rinforzare la retroguardia, pronte ad affondare il colpo nel caso in cui la trattativa con il Barcellona non dovesse decollare.