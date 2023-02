M. Orlando: “Vlahovic deve migliorare ancora molto tecnicamente”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua a TMW sulla Juventus , parlando anche di Vlahovic . Ecco le sue parole: "Se la Juventus fosse stata al completo con questo Di Maria mi chiedo dove poteva essere . Complimenti alla Roma, sta crescendo come squadra e gioco dalla partita col Napoli. E poi Dybala fa la differenza. Per questo finale di stagione, dove si gioca Champions ed Europa League, vedo una Roma che sta bene.

Lobotka? Hanno trovato un super giocatore in un ruolo fondamentale. Fa da raccordo tra i reparti. Jorginho è molto importante ma Lobotka da inizio stagione non ha sbagliato nulla, è un punto di riferimento per i compagni. E' sempre molto sicuro della giocata, avere un regista così è un lusso. Ha trovato un altro grande giocatore. Sono mesi che questi ragazzi stano dimostrando di avere personalità, carattere. Fa bene Spalletti a dire certe cose. Questa squadra però ha dimostrato di avere tutte le qualità per non andare in difficoltà con nessuno. A Empoli gli brucia per quello che è successo lo scorso anno, ma non credo ci siano problemi".