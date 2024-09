M. Orlando: "Vlahovic sta faticando ancora tanto..."

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW sui bianconeri: “Fatica Vlahovic per il tipo di gioco che richiede Motta. E’ un finalizzatore ma non uno che partecipa al gioco, soprattutto quello di Motta che è fatto di movimento. La Juve ha giocato una grande partita col PSV, che ha concesso l’impossibile però. Conte non credo darà tutto quello spazio. Perché Vlahovic è diverso da Firenze? Segnava e partecipava alla manovra, come Zirkzee a Bologna. Ma per me è stata l’annata in cui ti gira tutto bene. Non so se la pesantezza della maglia lo rende così nervoso”.

Il derby di Milano

“Lautaro. Sono campioni, quando poi per tanto tempo non segni queste partite sono quelle giuste per ripartire. Non vedo però possibile come il Milan sia guarito. Con questo modulo con cui fa fatica va sempre in difficoltà. C’è un ambiente non da Milan. Per uscire da questa situazione devi cambiare allenatore, non ha in pugno nulla e non riesce a cambiare la situazione. Il nome giusto? Si parla di Terzic, Sarri, ma Sarri non lo so. Sicuramente Tudor per personalità credo possa essere uno che almeno può ridare ordine”.