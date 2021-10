Juve, per Lucca richieste anche dall’estero

Lorenzo Lucca richiesto anche all'estero

Squadre di Serie A su Lucca? Non ho sentito nessun club e nemmeno mio figlio, ma so che le big di Serie A lo seguono perché vengono a visionarlo dal vivo e ci sono gli accrediti in tribuna. Su di lui ci sono anche tante note squadre estere ". Corrado che nella giornata di ieri ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Lucca è un ragazzo promettente, che abbiamo voluto a ogni costo e sta facendo bene. Deve fare un percorso di crescita e spero che il Pisa possa farglielo fare anche per dare alla Nazionale un centravanti per i prossimi 10 anni.

Abbiamo fatto così fatica a prenderlo e non abbiamo fretta di prenderlo. Lucca non ci ha sorpreso, sta facendo quello che aspettavamo da lui. Perché il Pisa è partito così bene in Serie B? Sono 4 anni che stiamo lavorando per creare un gruppo competitivo come questo di ora. Credo che per fare le cose per bene servano programmazione, ma non saprei dire se siamo al culmine di un percorso o se questo si protrarrà nel tempo. Abbiamo creato una squadra mediamente giovane, con qualche elemento esperto che sta dandoci soddisfazioni. Rivali? Le squadre da tenere d’occhio sono tante e tutte dotate, i valori della classifica finale non saranno questi perché ci sono squadre forti partite male".