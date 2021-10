Corrado (pres. Pisa): “Offerte per Lucca? No, voci create dai media”

Il presidente del Pisa ha parlato

redazionejuvenews

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato durante un evento con gli sponsor del futuro dell'attaccante Lorenzo Lucca, giocatore che interesserebbe a molte società italiane come la Juventuse la Fiorentina. Il presidente del club toscano non ha confermato queste voci di mercato ed ha detto che sono solo frutto dei rumours creati dai media. Attualmente il Pisa si trova al primo posto nella classifica di Serie B e, trascinato dai gol di Lucca, sarà sicuramente una delle squadre favorite per la vittoria del campionato e di una eventuale promozione in Serie A.

Di seguito riportiamo le parole di Corrado sulla punta pisana: "Se ce lo stanno chiedendo in tanti? No, tante situazioni sono create dai media che spesso giudicano troppo negativamente una scelta e poi successivamente la estremizzano in senso opposto. Lucca è un calciatore forte con caratteristiche uniche e rare, ha la fortuna di giocare in una squadra come il Pisa ed essere allenato da un tecnico come D’Angelo, che è molto esperto e sta facendo un grande campionato. Vedremo poi con il tempo se meriterà una categoria diversa dalla nostra come la Serie A".

Secondo molte testate però molti club di Serie A avrebbero già fatto passi in avanti importanti per cercare di prendere il giocatore. Come detto in precedenza i bianconeri sono sul giocatore, ma non è da sottovalutare la concorrenza della Fiorentina. I club viola vorrebbe acquistare Lucca già a gennaio per mettere una toppa in attesa della cessione di Vlahovic che non rinnoverà il contratto. Il club gestito dal patron Rocco Commisso avrebbe così una punta giovane promessa da affiancare ad un attaccante con più esperienza che verrà acquistato dopo la cessione della punta serba. Raspadori e Scamacca del Sassuolo sarebbero i candidati favoriti per sostituire Vlahovic. Prossime settimane decisive per risolvere il rebus attaccanti.