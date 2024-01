Locatelli: “Vogliamo alzare un trofeo, dobbiamo credere di più in noi”

Se questa stagione fosse un film sarebbe quello della stagione della rivincita, perchè siamo consapevoli del fatto che lo scorso anno ci hanno tolto tanto. Abbiamo imparato a credere di più in noi stessi e questa condizione mentale è determinante, ma dobbiamo mantenerla fino alla fine della stagione.

Allegri? È il nostro condottiero, gestisce le situazioni in un modo diverso da qualsiasi altro allenatore. Il VAR? Ha eliminato tantissimi errori e questo è indubbiamente positivo, gli arbitri sbagliano a volte a nostro favore altre a favore degli altri, ma loro come noi lavorano per migliorarsi giorno dopo giorno".