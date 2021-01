Liveblog Milan-Juventus, il big match visto dai social

TORINO – A San Siro va in scena Milan-Juventus, una delle classiche del calcio italiano. Si tratta di un big match anomalo: lo stadio sarà vuoto e, per la prima volta da quasi dieci anni, è la Vecchia Signora a tentare di inseguire il Diavolo. Partita fondamentale per il cammino dei bianconeri di Andrea Pirlo, che sperano in una vittoria che accorcerebbe la classifica e rilancerebbe le ambizioni scudetto. Come già detto, non ci saranno tifosi sugli spalti, ma sul web sì. Ecco le reazioni al match più divertenti in arrivo dai social network: