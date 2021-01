L’ex arbitro Pieri: “Manca un rigore alla Juve”

TORINO – Nella serata di ieri la Juventus ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale in Coppa Italia, eliminando il Genoa dopo i tempi supplementari. Risultato che si è concluso con il 3-2 in favore della Vecchia Signora, grazie alle reti messe a segno da Kulusevski dopo appena due minuti di gioco, dallo spagnolo Morata e dall’esordiente Rafia, autore del gol che ha consegnato il passaggio del turno agli uomini di Andrea Pirlo. Juve che si è presentata in campo con una formazione decimata in vista del big match di domenica sera contro l’Inter, non decisivo ma valido per la lotta scudetto, con Cristiano Ronaldo finito in panchina per tenerlo a riposo. Rossoblu che invece, dal canto loro, non hanno mai mollato e anzi, ci hanno sempre creduto fino a raggiungere l’insperata rimonta, quando sotto di due reti, sono riusciti a riemergere grazie alle marcature di Czyborra prima e di Melegoni poi, il quale ha battuto Buffon con una conclusione di pregevole fattura. Ma c’è stato spazio anche per alcuni episodi che hanno fatto discutere, come un presunto rigore non fischiato in favore dei padroni di casa per una ginocchiata di Dumbravanu ai danni dell’ex Real Morata.

Dello stesso avviso è anche l’ex arbitro della nostra Serie A Tiziano Pieri, che ha commentato cosi nel post partita ai microfoni di Rai Sport.

“Intorno al 20esimo c’è stato un episodio passato un po’ sotto traccia a mio avviso, ma Morata è stato tirato giù in area. Sembra da un replay che il difensore del Genoa tocchi il pallone, ma se ci soffermiano bene ad osservare il l replay, vediamo il genoano Dumbravanu toccare col ginocchio la gamba di richiamo e il piede dell’attaccante spagnolo. Solo dopo prende il pallone ma a stretti termini regolamentari, questo è calcio di rigore secondo il mio modo di interpretare”.