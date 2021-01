Legrottaglie: “Bonucci va protetto perché non è lui il problema. Vicino a de Ligt servirebbe uno alla Chiellini…”

TORINO – L’ex difensore della Juventus, Nicola Legrottaglie, ha parlato ai microfoni di TMW Radio in vista di Inter-Juventus. Queste le sue parole: “Fragile difensivamente l’Inter? A volte ci sono errori di reparto, come con la Roma, ma non è solo quello. Le caratteristiche dei tre difensori dell’Inter sono simili. Servirebbe forse qualcuno con propensione ad andare in avanti e a togliere quegli spazi che si creano in contropiede. Parecchie critiche a Bonucci? De Ligt è indispensabile. Non avendo Chiellini, va protetto Bonucci. Già lo scorso anno con Sarri si erano visti i limiti. Quest’anno si sta facendo uguale. Non è Bonucci il problema ma è la fase difensiva che va registrata. Sfida Danilo-Hakimi? Sarà una sfida diversa rispetto a quella con il Milan. Dovrà stare molto attenta alle ripartenze delle frecce. Forse a sinistra l’Inter non ha l’Hakimi di turno. Perisic è una via di mezzo, Kolarov può essere l’uomo giusto ma non ha la fisicità di Darmian. Il risultato sarà molto aperto“.

Poi ancora: "La coppa de Ligt-Demiral? De Ligt è il difensore del futuro, è già completo ma lo vorrei più spavaldo quando ha la palla, non deve limitarsi al passaggio in orizzontale. Demiral è più fisico e istintivo, serve anche la sua gamba lì dietro. Li vedo bene insieme, anche se andrei sul mercato per individuare un altro tipo di giocatore che si abbini meglio a De Ligt, uno alla Chiellini. Se saranno più determinanti le assenze della Juve o le fragilità dell'Inter? Giocando tre partite a settimana, credo si vedrà la differenza di sistema e di interpretazione della partita. Le due punte dell'Inter potrebbero essere fondamentali. Se Lukaku e Lautaro sono in giornata, la vedo dura per la Juve. Derby della Capitale? Non vedo una favorita, la Roma è davanti ma la Lazio sta crescendo. Non sarà semplice trovare il gol in questa partita. Sarà una sfida equilibrata".