Lega Serie A, i record più vicini: Allegri protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla prossima giornata, con Allegri protagonista di un nuovo record. Ecco il comunicato: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: La prossima sarà la rete numero 50 di Mario Pasalic in tutte le competizioni con l`Atalanta. Manca un gol a Riccardo Orsolini per arrivare a quota 50 reti in Serie A TIM. Scendendo in campo contro l`Empoli, Lautaro Martínez raggiungerebbe le 200 presenze in Serie A TIM. Contro l`Empoli Simone Inzaghi raggiungerà le 150 panchine in tutte le competizioni con l`Inter. Se i nerazzurri dovessero vincere la partita, il tecnico raggiungerebbe inoltre i 100 successi da allenatore in tutte le competizioni con l`Inter. La prossima sarà la panchina numero 500 di Massimiliano Allegri in Serie A TIM. Ciro Immobile (attualmente a quota 249) è vicino a essere coinvolto in 250 reti in Serie A TIM. Manca una presenza a Valentin Gendrey per raggiungere quota 100 presenze in tutte le competizioni con il Lecce. Scendendo in campo contro la Fiorentina, Davide Calabria raggiungerebbe le 200 presenze in Serie A TIM. La prossima sarà la presenza numero 200 di Rafael Leão in tutte le competizioni con il Milan. Chris Smalling (attualmente a quota 149) è vicino alle 150 presenze in tutte le competizioni con la Roma. Scendendo in campo contro l`Udinese, Andrea Consigli raggiungerebbe le 350 presenze in Serie A TIM con il Sassuolo. Manca una partita a Vanja Milinkovic-Savic per raggiungere le 100 presenze in Serie A TIM con il Torino".