Lega Serie A, evento sul calcio femminile: presente Sara Gama

Il webinar organizzato dalla Lega Serie A, intitolato “Le Donne nel Calcio di Serie A”, si svolgerà giovedì 1° dicembre 2022, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, e verterà sul tema dell’Empowerment Femminile. Nel corso dell`evento, moderato da Paola Severini Melograni, saranno raccontate storie di donne che ricoprono incarichi di primo piano all`interno del mondo calcistico di Serie A, delle istituzioni italiane e in realtà impegnate nell’attuare una vera e concreta parità di genere, con un focus sul loro percorso lavorativo, sulle difficoltà incontrate e sui risultati conseguiti.

Parteciperanno in veste di relatrici Magda Pozzo, Udinese Calcio, Sara Gama, calciatrice della Juventus e della Nazionale femminile italiana, Stefania Ginesio, Responsabile dell’Ufficio di Giustizia Sportiva della Lega Serie A, Lella Golfo, Presidente Fondazione Bellisario, Giulia De Marco Violante, ex Presidente del tribunale per minorenni di Torino, Maddalena Boffoli, Equity Partner Grimaldi Studio Legale, Emilia Conoscenti, Ufficio Competizioni della Lega Serie A e Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad aver arbitrato una gara di Serie A TIM".