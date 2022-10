Juve, domani la sfida con il Lecce: il focus sulla squadra di Baroni

I salentini, dopo esser stati eliminati ad inizio agosto in Coppa Italia dal Cittadella, hanno iniziato il campionato perdendo 2-1 in casa contro l’Inter. Anche nel secondo turno le cose non sono andate bene, con il ko di misura (1-0) a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Poi però sono arrivati i primi punti, con i due pareggi consecutivi - entrambi per 1-1 - contro l’Empoli al Via del Mare ma soprattutto contro il Napoli al Maradona. Il 5 settembre i giallorossi hanno perso 1-0 sul campo del Torino, per poi impattare 1-1 in Puglia contro il Monza. Il 16 settembre è arrivata la prima vittoria, con il blitz per 2-1 all’Arechi di Salerno, seguito dall’1-1 interno contro la Cremonese, dalla sconfitta per 2-1 a Roma contro la squadra di Mourinho, ancora dall’1-1 in casa contro la Fiorentina ed infine dal ko per 2-0 a Bologna.