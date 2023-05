Le ultime su Pogba: lesione di basso grado per il francese

L'atteso ritorno dal 1' è costato caro a Paul Pogba, costretto ad uscire dal campo dopo appena 21' di gioco nella gara di ieri sera contro la Cremonese. Nonostante la vittoria dei bianconeri all'Allianz -e il secondo posto in classifica consolidato- resta un retrogusto amaro in casa Juve. E pensare che nel pre gara Max Allegri aveva detto: "Gli ho fatto una sorpresa: oggi pensava di non giocare". 6 partite disputate dal suo ritorno a Torino in questa stagione e un minutaggio che supera di poco i 100'. Una stagione davvero difficile per il nazionale francese che ha anche dovuto rinunciare anche ai Mondiali in Qatar.