Le statistiche delle Juventus Women dall'inizio del campionato

Nella serata di ieri, le Juventus Women hanno portato a casa la seconda vittoria su due partite dall'inizio del campionato di Serie A Femminile e anche mister Montemurro è stato molto soddisfatto delle sue ragazze nel match vinto 3-0 contro la Fiorentina: "Facciamo i complimenti alla Fiorentina, che ci ha costretto a giocare una gara molto attenta. Mi aspettavo una partita complicata, ma siamo contenti: i nostri obiettivi passano attraverso la vittoria e il gioco, e la ricerca di un’identità precisa. Mercoledì sarebbe fondamentale che noi accedere alla fase a gironi di Champions, e sarebbe importante anche per il calcio italiano, avere una rappresentante ai livelli più alti in Europa. Faremo di tutto per vincere".

BB AL TOP - Barbara Bonansea è la giocatrice che ha segnato più gol contro la Fiorentina con la Juventus in tutte le competizioni: sei, di cui quattro in trasferta. E non realizzava una doppietta in Serie A proprio dalla seconda giornata dello scorso campionato, nel successo interno della Juventus contro l’Empoli (4-3). È stata anche la giocatrice con più tiri: sette, dall’inizio dello scorso campionato solo contro il San Marino (otto) a settembre 2020 ha fatto meglio in una partita. Le ultime tre reti di Bonansea in Serie A sono arrivate in trasferta, dopo aver segnato otto gol di fila in casa nel torneo.