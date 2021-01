Le probabili formazioni di Juventus-SPAL: Morata titolare

TORINO – Mancano ormai poche ore all’inizio della sfida di Coppa Italia tra la Juventus e la SPAL. I bianconeri ospiteranno i ferraresi per i quarti di finale all’Allianz Stadium di Torino: il vincitore sfiderà l’Inter nelle semifinali. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, ieri sera hanno battuto il Milan di Stefano Pioli nel Derby della Madonnina giocato a San Siro. Una partita incredibile, finita 2-1 grazie alla rete su calcio di punizione nel recupero di Christian Eriksen. Tuttavia, non sono mancate le polemiche: ha fatto molto discutere la lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, venuti faccia a faccia minacciosamente. Ad ogni modo, l’Inter passa alle semifinali del trofei nazionale e attende la vincitrice del confronto di questa sera.

La Juventus arriva da una settimana molto positiva, iniziata proprio mercoledì scorso con la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Napoli di Rino Gattuso. Domenica, invece, è arrivata un’altra vittoria contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ha regalato tre punti fondamentali alla Vecchia Signora. Infatti, la squadra si è rilanciata a pieno nella corsa Scudetto, conquistando terreno sulle due milanesi in testa. Adesso, il Milan dista solamente 7 punti e la Juve deve ancora recuperare la partita contro il Napoli. In ogni caso, i bianconeri ci tengono a fare bene anche in questa competizione. Pertanto, il tecnico Andrea Pirlo cercherà di mettere in campo questa sera la migliore formazione possibile, per cercare di conquistare le semifinali. L’unico cambio importante è quello che riguarda l’attacco: Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina, mentre Alvaro Morata sarà titolare.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus-SPAL:

JUVENTUS (4-4-2) – Buffon; Demiral, de Ligt, Dragusin, Frabotta; Ramsey, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All.: Pirlo.

SPAL (3-5-2) – Berisha; Spaltro, Vicari, Okoli; Dickmann, Murgia, Valoti, Mora, Sernicola; Seck, Paloschi. All.: Marino.