Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

TORINO – Mancano ormai pochissime ore al fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana. Questa sera, alle ore 21, scenderanno sul prato del Mapei Stadium di Reggio Emilia la Juventus, detentrice dello Scudetto, e il Napoli, detentrice della Coppa Italia. I partenopei avevano conquistato il trofeo proprio in finale contro la Vecchia Signora, che era stata battuta ai calci di rigore. Adesso, le due squadre si affrontano in un momento molto particolare, in cui si trovano entrambe in situazioni totalmente diverse. I bianconeri, infatti, sono in cerca di riscatto, dopo aver perso lo scontro diretto a San Siro contro l’Inter e aver interrotto la loro rincorsa al Milan capolista; gli azzurri, invece, sono in un momento magico, dovuto alla splendida vittoria per 6-0 nell’ultima di campionato contro la Fiorentina.

Tuttavia, entrambe le squadre devono fare i conti con diverse assenze, che le stanno perseguitando da parecchie settimane. Per la Juve, oltre ad Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthis de Ligt (out per Covid), saranno assenti anche Paulo Dybala e Merih Demiral (questi due fuori per infortunio). Per il Napoli, invece, ancora fuori l’ariete nigeriano Victor Osimhen, ma sembra poter tornare a disposizione il numero 14 Dries Mertens: il belga, però, partirà dalla panchina, perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Pertanto, a poche ore dall’inizio della sfida, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso sono costretti a fare la conta tra i disponibili e a fare le loro scelte per i 22 che scenderanno in campo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus e Napoli:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Bentancur, Arhthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Gattuso. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<