Le prime pagine dei quotidiani di oggi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi intitola così: "Senza paura". Il riferimento è al match dell'Italia di domenica alla 21 contro l'Inghilterra valido per la vittoria degli Europei di calcio 2020. Il quotidiano, infatti, contiene un editoriale di ben 2 pagine scritto da Antonio Conte. Di seguito riportiamo un piccolo estratto: "L'Italia è arrivata in finale con pieno merito. Perché si è dimostrata più completa di ogni avversario incontrato e capace di gestire diverse situazioni di gioco, sia in fase di possesso che di non possesso palla. Cercando di mantenere sempre una propria idea, identità e stile, ma sapendosi anche adattare alle qualità fisiche, tecniche e tattiche degli avversari, per trovare il modo migliore di ottenere il massimo risultato. Il grande merito di Mancini è aver dato alla squadra tante conoscenze che i giocatori dimostrano di aver mandato a memoria...".