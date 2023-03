Le condizioni di Chiesa, Di Maria ed Alex Sandro

La Juventus ha vinto ieri sera contro il Friburgo l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Angel Di Maria, che verso la fine della partita ha iniziato ad accusare qualche fastidio fisico, così come Federico Chiesa. I due si sono sottoposti questa mattina alle visitemediche per capire le loro condizioni, ed insieme a loro al J Medical si è recato anche AlexSandro, uscito dopo 20 minuti dall'inizio della partita.