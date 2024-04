Danilo: “Noi calciatori dobbiamo parlare dei temi importanti”

Danilo, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole ad un evento: "Sono felicissimo di essere qui oggi. Purtroppo, a oggi, il razzismo è diventato un atteggiamento abituale e spesso si gira la testa dall'altra parte, ignorando il problema che, invece, è reale. Quello che succede nel calcio è il riflesso di quello che succede nella società, nella vita di tutti i giorni. Noi, in quanto calciatori, abbiamo un compito importante che è quello di farci sentire, dobbiamo essere i primi a mandare un messaggio di coesione sociale. Io, personalmente, in campo e nella vita non ho mai ricevuto insulti razzisti, ma purtroppo c'è un altro mondo oltre quello reale ed è quello digitale, dei social network. Tante persone si nascondono dietro una tastiera per inviare messaggi di odio. Penso che i social network siano strumenti fantastici, ma anche molto pericolosi, di conseguenza è fondamentale utilizzarli con intelligenza perchè anche un semplice apprezzamento a un post discriminatorio può ledere la sensibilità di un'altra persona. Quello che mi sento di dire, dunque, alle nuove generazioni è di avere coraggio, ispirando il cambiamento; Juventus, in questo senso, con la campagna "Never Again" ha lanciato un altro segnale forte in questa direzione. Lottiamo per i nostri sogni, lottiamo per un mondo migliore".