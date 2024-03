Lazio, Tudor pensa già alla Juve e punge Allegri: “Bisogna non essere noiosi”

Dopo l'addio di Sarri la Lazio ha deciso di ripartire da Igor Tudor, ex vice allenatore di Pirlo ai tempi della Juve. I biancocelesti al ritorno dalla pausa nazionali affronteranno proprio i bianconeri in un esordio tutt'altro che semplice.

Intervenuto in conferenza stampa il nuovo allenatore ha parlato della sua idea di calcio, opposta a quella dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri: "Il calcio moderno va nella direzione di attaccare con tanti giocatori, di fare gol, di non essere noiosi. Io ci provo, in qualche cosa farò meglio, in altre no, ci sarà sempre da migliorare. Sono uno che non si accontenta mai, bisogna sempre spingere".