Juve, prove in attacco senza Vlahovic: Kean a caccia di una maglia

Questo pomeriggio la Juventus ha ripreso la preparazione in vista dell'impegno di campionato in programma per la settimana successiva contro la Lazio. La settimana di sosta permetterà alla Juventus di recuperare con più calma Dusan Vlahovic. Il giocatore ha declinato alla chiamata della Nazionale della Serbia a causa di alcuni acciacchi fisici. La punta bianconera non potrà comunque partecipare all'impegno della Juve contro la Lazio a causa dell'espulsione rimediata negli ultimi minuti di match contro il Genoa. Al suo posto, il candidato titolare per sostituirlo sarebbe Arkadiusz Milik. Non andrebbe però scartata l'ipotesi che porterebbe a Moise Kean, subentrato al posto del polacco nel finale della scorsa partita. Contro il Genoa, l'attaccante italiano, nonostante il poco minutaggio, ha sfiorato il gol in un azione convulsa che ha portato una sua conclusione sul palo.