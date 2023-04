Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro la Lazio nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A . I bianconeri arrivano alla partita dopo il pareggio in Coppa Italia contro l'inter, e cercheranno di fare risultato per continuare la loro scalata verso le prime posizioni e per recuperare punti ai biancocelesti, secondi in classifica.

Per questa sera Allegri dovrà ancora fare a meno di Paul Pogba, così come di DeSciglio, non partito per Roma per un affaticamento. Tornato tra i convocati Leonardo Bonucci, che andrà in panchina, dove questa sera siederà Landucci, con Allegri squalificato e non partito per la Capitale per una sindrome influenzale.