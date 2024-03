Da Immobile a Kean: tutte le statistiche in vista di Lazio-Juve

Da Immobile a Kean: in vista della sfida tra Lazio e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

Roberto Maccarone Redattore 30 marzo 2024 (modifica il 30 marzo 2024 | 09:42)

In vista della sfida tra Lazio e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "Nelle ultime 20 stagioni di Serie A TIM (dal 2004/05), solo il Milan contro il Cagliari (28) e la Juventus contro l’Udinese (27) hanno registrato più vittorie contro una singola avversaria rispetto ai successi ottenuti dalla Juventus contro la Lazio (26) – nel periodo i biancocelesti hanno ottenuto solo tre successi contro i bianconeri in 37 match di campionato (8N).

Dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata dello scorso 16 settembre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A TIM per la prima volta dal 2018/19.

La Lazio ha vinto 2-1 l’ultima sfida all’Olimpico contro la Juventus in campionato, i biancocelesti non ottengono due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A TIM dal 2001.

La Lazio ha perso le ultime tre partite all’Olimpico in campionato, nella sua storia in Serie A TIM solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila: cinque tra il febbraio e l’aprile 1961, sotto la guida di Jesse Carver.

A partire dal weekend del 27-28 gennaio scorso, la Juventus ha guadagnato solo sette punti in otto partite di Serie A TIM, nel periodo soltanto Salernitana (due), Frosinone (due) e Sassuolo (quattro) hanno ottenuto meno punti dei bianconeri. I bianconeri non registravano un rendimento così basso in una serie di otto gare dal 2011 in campionato (sette punti tra gennaio e marzo con Luigi Delneri in panchina).

Dopo i pareggi contro Atalanta e Genoa, la Juventus potrebbe pareggiare tre partite consecutive in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra il settembre e l’ottobre 2020.

Nel suo periodo all'Hellas Verona (settembre 2021 - maggio 2022), solamente Inter (75), Lazio (68) e Napoli (68) hanno segnato più gol della squadra guidata da Igor Tudor in Serie A TIM (62 reti in 35 incontri, al pari di Milan e Atalanta).

La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito meno gol su calcio piazzato in questo campionato (18% - 6/33); a livello generale, la Juventus è una delle due formazioni ad aver concesso meno reti su sviluppi di calcio da fermo nella Serie A TIM 2023/24 (cinque, al pari dell’Inter).

La Juventus è la squadra contro cui Ciro Immobile ha disputato più minuti in partite casalinghe con la maglia della Lazio in Serie A TIM senza mai segnare: 401 minuti in cinque sfide; le tre reti del classe ’90 con i biancocelesti contro i bianconeri in campionato sono infatti tutte arrivate all’Allianz Stadium.

Moise Kean è ancora a secco di gol in 14 presenze in questo campionato e in generale non va a segno da 18 partite di Serie A TIM; l'unica punta della Juventus ad avere un digiuno più lungo nell’era dei tre punti a vittoria è stata Marcelo Zalayeta (19, tra ottobre 2002 e aprile 2003)".

(legaseriea.it)

