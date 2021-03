Lapo Elkann ricorda l’Avvocato: “24 ore di ricordi, mi manca dal profondo del cuore”

Il nipote dell'Avvocato ha voluto ricordare il nonno nel giorno che avrebbe segnato il suo centesimo compleanno

La Juventus e il mondo sportivo e non , stanno ricordando oggi l'Avvocato Gianni Agnelli, ex presidente della Juventus e grande uomo di mondo, che tanti stanno omaggiando attraverso messaggi sui social ed interviste rilasciate ai quotidiani italiani. I bianconeri stessi stanno ricordando il loro ex numero uno con molti post apparsi sul loro sito internet, nei quali stanno ricordando le sue gesta e le sue frasi.

Anche il nipote dell'Avvocato, Lapo Elkann, attraverso il suo profilo Twitter ha voluto ricordare il nonno con un'iniziativa particolare, che lo vedrà impegnato per tutto il giorno nel ricordo dell'Avvocato: in occasione del centesimo anniversario della nascita di Gianni Agnelli, Lapo Elkann ha voluto rendere omaggio al nonno su Twitter in modo creativo dando vita alle #24oredigianniagnelli. L’iniziativa, che si ispira alla mitica gara di automobilismo le 24 ore di lemans e rende quindi omaggio alla passione dell’Avvocato per i motori, consiste nella diffusione tramite il celebre social network di alcune delle frasi iconiche pronunciate da Gianni Agnelli durante la sua vita. Per farlo Lapo ha deciso di utilizzare la funzionalità delle Twitter Cards. Le frasi scelte sono state selezionate personalmente da Lapo e toccano tutti i temi più cari al nonno tra cui la Fiat, la Famiglia la Ferrari, la Juventus, L’Arte, il Mare, gli incontri con le personalità internazionali, lo stile, la creatività. Lapo ha così commentato: “Mio Nonno è stato e sarà per sempre una risorsa fondamentale di energia e vitalità. Ho voluto rendergli omaggio anche su Twitter per far si che gli utenti dei social possano conoscere alcuni tratti del suo pensiero e possano trovare in lui ispirazione e motivazione".