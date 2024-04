Lanzafame: “Quando la Juventus non vince sembra la fine del mondo”

Intervistato per Sportitalia, Davide Lanzafame ha rilasciato una lunga intervista parlando della stagione corrente e del momento storico della Juventus. Ecco un estratto delle dichiarazioni dell'ex bianconero: "Quando si entra in una grande squadra, la maglia pesa molto. La Juventus è il club di maggior successo in Italia, e quando non si vince per due anni, sembra la fine del mondo. Questa è la storia della Vecchia Signora. Non so che tipo di mercato dei trasferimenti avranno ora, se si concentreranno su giocatori giovani o esperti, ma Giuntoli sa come fare bene il suo lavoro e porterà individui capaci".