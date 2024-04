Jacobelli: “La Juventus deve fornire una prova d’orgoglio”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlandone a Radio Radio. Ecco le sue parole: "La Juventus deve uscire dal torpore che ha caratterizzato l'ultima partita nel derby contro il Torino. Affronta il Cagliari che nelle ultime 8 partite ha registrato una sola sconfitta, che ha imposto il pareggio alla capolista sfiorando addirittura la vittoria se Sommer non avesse parato il colpo di testa di Viola nel finale e che ha in Viola uno specialista nei gol pesanti, 5 gol tutti da subentrante. Alla Unipol Domus il Cagliari ha conquistato 23 dei 31 punti che attualmente conta in classifica. È evidente che la Juventus debba fornire perlomeno una prova di orgoglio, è vero che la qualificazione alla prossima Champions è solo una questione aritmetica, ma è altrettanto vero il calo nelle prestazioni e determinazione nelle ultime settimane che sono preoccupanti".