Lanzafame: “La figura di Del Piero alla Juventus sarebbe positiva”

Intervistato a News.Superscommesse.it, Davide Lanzafame, ex calciatore bianconero e oggi allenatore, ha parlato del futuro della Juventus. In particolare, della chance di vedere Alessandro Del Piero nella società bianconera ha detto: “Le figure come Del Piero, Totti, Maldini sarebbero ovviamente positive. Certo, però, è che bisogna vedere cosa vuole fare lui. Inoltre, ogni società fa le sue scelte, che non sempre portano a nomi altisonanti. Mi auguro, da ex compagno, che rientri nel calcio come figura di alto rilievo, così come Maldini nel Milan”.