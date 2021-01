Landucci: “Io e Allegri non vediamo l’ora di tornare in panchina. Su Mandzukic al Milan…”

TORINO- Terminato ufficialmente qualche mese fa il suo contratto con la Juventus, club dal quale ha divorziato nella primavera del 2019, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una panchina. Il tecnico, vincitore tra le altre cose di ben cinque dei nove scudetti di fila bianconeri, attende la giusta offerta per rimettersi in pista, non vedendo l’ora di tornare finalmente ad allenare. Lo conferma anche Marco Landucci, suoi storico vice che lo ha accompagnato nei successi torinesi, intervistato dai microfoni di TMW: “In questo momento posso solamente dirvi che speriamo di rientrare molto presto. Sia io che Max non vediamo l’ora di ripartire e di buttarci nuovamente nella mischia”.

Nel corso dell’intervista anche uno scambio di battute su Mario Mandzukic, tornato in Italia dopo l’esperienza in Qatar per firmare con il Milan: “I ricordi, in questi casi, ovviamente si sprecano. Mario è un grande calciatore e un professionista straordinario. Ha lavorato per tante stagioni insieme a noi alla Juventus, facendo un grandissimo lavoro. Ha contribuito a far raggiungere grandi traguardi alla squadra. E’ stato fondamentale in tutti i risultati che i bianconeri sono riusciti a raggiungere sia in Italia che in campo europeo. Sono contento per lui, per i rossoneri è sicuramente un grande colpo di mercato. E’ ancora un ottimo calciatore e sono convinto possa essere molto importante sia per il Milan che per la Serie A in generale”. Ma quale potrebbe essere il futuro di Allegri e Landucci? Negli scorsi mesi si è parlato tanto di un approdo in Premier, con l’Arsenal in cerca di un post-Arteta, mentre Solskjaer al momento appare più vicino alla conferma allo United. Attenzione poi alla sorpresa Real, dove il futuro di Zidane è al momento incerto. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Colpo di scena improvviso, ora Paratici cambia obiettivo? Sta circolando una voce nuova <<<<