La rassegna stampa dei quotidiani di oggi

La rassegna dei quotidiani di oggi

redazionejuvenews

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi intitola così: "Così fa male". Il titolo è riferito alla sconfitta di ieri sera dell'Inter in Champions League contro il Real Madrid, partita in cui i nerazzurri hanno dominato e mantenuto il controllo, ma che non sono riusciti a chiudere e a vincere perdendo nei minuti finali 1-0 grazie alla rete di Rodrygo. Sconfitta anche per il Milan ad Anfield Road contro il Liverpool. I rossoneri sono riusciti nel primo tempo a ribaltare l'1-0 e un rigore sbagliato da parte dei reds grazie ai gol di Rebic e Brahim Diaz. Nella seconda frazione però il Liverpool ha ribaltato ulteriormente il risultato e vinto il match per 3-2.

In basso a sinistra del quotidiano troviamo un trafiletto dedicato alla Juventus con il titolo: "Allegri rifà la Juve". Il riferimento è alla vittoria di due giorni fa dei bianconeri a Malmo che ha aiutato Massimiliano Allegri a capire che deve cambiare modulo e passare ad un 4-4-2 più solido, con Cuadrado esterno e Dybala e Morata ad agire come punte (magari l'argentino leggermente più dietro per rifinire). "Inter e Milan beffa doppia". Questo il titolo del Corriere dello Sport di oggi. Il riferimento è sempre alla doppia sconfitta delle milanesi ai gironi di Champions League. Piccolo trafiletto dedicato anche al PSG, che nonostante il tridente Neymar-Messi-Mbappé, con il Brugge ha solamente pareggiato 1-1.

Tuttosport intitola: "Orgoglio Milan, Inter beffa Real". Il riferimento è ancora alle sconfitte in Champions dei nerazzurri e dei rossoneri. Poi trafiletto dedicato all'Europa League e alla Conference League: stasera infatti scenderanno in campo Lazio, Napoli e Roma. I biancocelesti dovranno affrontare alle 18.45 il Galatasaray in Turchia mentre gli azzurri saranno in Inghilterra per affrontare il Leicester. I giallorossi, invece, cominciano il proprio cammino in Conference League contro il CSKA Sofia all'Olimpico,