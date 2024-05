La Marca: “Jorginho farebbe molto comodo alla Juventus”

La Marca ha parlato del centrocampista Jorginho: per l'avvocato sarebbe un profilo utile per i progetti della prossima stagione della Juventus

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha commentato il possibile interesse della Juventus per Jorginho. Ecco le sue parole: "La Juve è una squadra che ha bisogno di qualità soprattutto a centrocampo.Un giocatore come Jorginho potrebbe fare molto comodo alla Juventus a prescindere da chi sarà la futura guida tecnica.È un giocatore che sta dimostrando la sua importanza anche all'Arsenal, dove comunque sta offrendo il suo contribuito. Anche in nazionale nelle ultime amichevoli si è percepito quanto possa essere ancora un valore assoluto. Si tratta di un classe '91 che ha ancora avanti qualche stagione ad altissimo livello. Potrebbe diventare un punto di riferimento della mediana bianconera".