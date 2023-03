La Juventus corre verso il Verona: Allegri ritrova tutto l’attacco

I bianconeri scenderanno in campo sabato sera contro il Verona dopo la pausa del campionato per le Nazionali

redazionejuvenews

La Juventus si appresta ad iniziare l'ultima parte della stagione, dove si giocherà tutti i suoi obiettivi e nella quale si capirà quale direzione potrà prendere l'annata bianconera: la partita in programma sabato sera contro il Verona all'Allianz Stadium infatti, darà il via ad un mese di aprile in cui la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata su tutti e tre i fronti: in campionato, in Coppa Italia ed in Europa League.

Se in Serie A i bianconeri devono continuare a fare punti per raggiungere le prime quattro posizioni, in Coppa Italia sono attesi dalla doppia sfida contro l'Inter, che decreterà la prima finalista del torneo, mentre in Europa League sono attesi dai quarti di finale contro lo SportingLisbona, con la prima delle due gare che verrà disputata a Torino.

Un mese denso di impegni, che porterà poi alle ultime partite della stagione: visti i tanti impegni Massimiliano Allegri avrà bisogno della rosa al completo, ed in questo senso arrivano buone notizie, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Già per la sfida di sabato sera contro il Verona infatti, il tecnico avrà a disposizione tutti i giocatrici del reparto offensivo: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria e Chiesa, salvo forfait dell'ultimo minuto, saranno tutti pronti e arruolabili, per quella che sarà la prima partita di un lungo tour de force, che dovrà portare la Juventus a centrare i suoi obiettivi.