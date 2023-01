La Juventus a cena insieme: “Sempre più uniti”

Un colpo duro per la squadra torinese, che lamenta la palese ingiustizia di quanto successo, visto sia il trattamento per le altre squadre, bsia quello che ha portato alla sentenza, un moto popolare più che qualcosa basato sul diritto. Ora i bianconeri, in attesa delle motivazioni della sentenza che dovrebbero uscire lunedì, faranno ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, che si pronuncerà relativamente alla penalizzazione, annullandola del tutto o confermandola.

Un brutto colpo per i bianconeri, soprattutto per la squadra, che si è trovata privata di punti conquistati sul campo: un momento duro quindi, nel quale però i giocatori hanno trovato la forza di compattarsi, come dimostrano le molte dimostrazioni social e in campo da parte loro. L'ultima in ordine di tempo è la cena a cui ieri sera ha partecipato tutta la squadra, testimoniata su Instagram da Perin, che in una storia pubblicata sul suo profilo ha fotografato la tavolata scrivendo: "Sempre più uniti".