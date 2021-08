La Juve ha deciso: Fagioli via in prestito

Il giocatore andrà in Serie B

redazionejuvenews

La Juventus si appresta a giocare la penultima amichevole prima dell'inizio del campionato, con i bianconeri che nella giornata di domenica sfideranno il Barcellona nel Trofeo Gamper, che per la prima volta vedrà scontrarsi anche le formazioni femminili delle due squadre. Dopo il ritorno dalla Spagna, i bianconeri continueranno la loro preparazione, che li porterà il 14 agosto a giocare contro l'Atalanta in quella che sarà l'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato contro l'Udinese. In occasione della sfida contro la squadra di Gasperini, l'Allianz Stadium riaprirà ai tifosi con una capienza massima del 50%, con i biglietti per la partita già in vendita e già quasi andati esauriti.

Due impegni attendono quindi i bianconeri prima dell'inizio del campionato, al quale Massimiliano Allegri vorrebbe arrivare con la squadra al completo. Dopo la cessione di Demiral all'Atalanta, la Juventus continua a monitorare il mercato, e oltre ad un difensore centrale, per il quale si muoverà solo in caso di occasioni, dopo l'acquisto di Kaio Jorge la Vecchia Signora è ora concentrata sul rinforzare il centrocampo, con la trattativa per Locatelli che dovrebbe sbloccarsi entro la fine della settimana, come quella per il ritorno di Miralem Pjanic, che potrebbe chiudersi già questo week end.

Con il possibile ingresso di due centrocampisti, la Juventus ha deciso di snellire il reparto centrale del campo, e ha preso una decisione sul futuro di uno dei suoi gioielli: Nicolò Fagioli, dopo l'esordio nella scorsa stagione con Andrea Pirlo in panchina, sarà ceduto in prestito a un club di Serie B per accumulare esperienza e avere la possibilità di giocare con più continuità. Il ragazzo, per cui Allegri stravede da molti anni, troverà così lo spazio per crescere e per tornare alla Juventus più maturo: la favorita ad acquistare le sue prestazioni sembra in questo momento il Vicenza, ma molti altri club si stanno muovendo per accaparrarsi le sue prestazioni.