Il Trofeo Gamper occasione per trattare Pjanic

redazionejuvenews

Il prossimo 8 agosto si svolgerà il Trofeo Gamper tra Juventus e Barcellona e sarà sicuramente una occasione per trattare il ritorno di Miralem Pjanic in bianconero. Il giocatore, intanto, sta mandando segnali inequivocabili via social alla Vecchia Signora e ormai tutti i tifosi hanno capito che gli piacerebbe tornare, soprattutto con Massimiliano Allegri sulla panchina. Il bosniaco, infatti, ha lasciato la Juventus con l'arrivo di Andrea Pirlo per trasferirsi in blaugrana. Con il tecnico livornese tuttavia, l'ultimo anno non ha fatto comunque benissimo: tante verticalizzazioni sbagliate e passaggi eseguiti con superficialità.

La Juventus starebbe però spingendo per un ritorno del giocatore a parametro zero, anche se gli rimane ancora un anno i contratto. Pjanic, infatti, potrebbe utilizzare la stessa clausola che Arturo Vidal ha usato lo scorso anno per trasferirsi dal Barcellona all'Inter a parametro zero, appunto. I bianconeri inoltre vorrebbero abbassare lo stipendio del centrocampista. I sei milioni e mezzo che percepisce in blaugrana sono decisamente troppi per uno che negli ultimi due anni ha giocato poco e niente. Quindi la Vecchia Signora vorrebbe anche garanzie fisiche dal giocatore che dovrà sicuramente riprendere il ritmo per giocare molte partite di fila in campionato e in Champions League.

In questo modo Massimiliano Allegri avrebbe finalmente il suo regista, quello che è tanto mancato negli ultimi due anni alla Juventus. Con Arthur, Pjanic comporrebbe una bella coppia, ma anche con Rodrigo Bentancur oppure con McKennie. Il bosniaco non vedrebbe l'ora di trasferirsi di nuovo in bianconero e tornare a dominare il centrocampo della Juventus a fianco del tecnico livornese sia in Italia che in Europa. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per capire se il Barcellona si vorrà privarsi del centrocampista o meno. Dalla Spagna già danno Miralem Pjanic con "un piede e mezzo fuori da Barcellona".