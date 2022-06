Kulusevski operato: out 7 giorni

Il calciatore svedese è finito sotto i ferri per risolvere il problema al naso. L'operazione è andata per il verso giusto, e il calciatore starà fuori per 7 giorni

redazionejuvenews

Il calciatore della JuventusDejanKulusevski è stato operato questa mattina per risolvere il problema che lo aveva infastidito gli scorsi giorni, e per questo salterà la partita di questa sera oltre che quella contro il Venezia in programma nel week end. Il giocatore dovrebbe comunque rientrare presto, con le partite contro Bologna e Cagliari che dovrebbero vederlo protagonista.

Questo il comunicato apparso sul sito della società bianconera relativo alle condizioni del giocatore.

"Questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva." (Juventus.com)