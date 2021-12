Juve, il rinnovo di Dybala è ad un passo: regalo di Natale in arrivo?

La dirigenza della Juve sta lavorando giorno e notte per fare ai tifosi un regalo di Natale speciale: il rinnovo di Paulo Dybala. Cosa manca per la firma?

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala è diventata la vera superstar della Juventus. Messo al centro del progetto da Massimiliano Allegri, il fantasista argentino, al netto di qualche problema fisico di troppo, non sta deludendo le aspettative. Ad ottobre e novembre La Joya è stato premiato come miglior giocatore del mese della Juventus e si appresta ad esserlo anche per dicembre. Per rendere perfetta la storia d'amore tra il club bianconero e Dybala manca una sola, fondamentale, cosa: il rinnovo di contratto . Il contratto dell'argentino è infatti in scadenza a giugno 2022, tra pochi mesi, e la dirigenza bianconera sta facendo di tutto per arrivare alla tanto attesa firma. Cosa manca per la fumata bianca?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe lavorando giorno e notte per far arrivare la firma entro fine anno. I bianconeri vorrebbero fare una sorta di regalo di Natale speciale per i propri tifosi, che non vedono l'ora di poter ammirare ancora le prodezze del numero 10. La firma arriverà in tempo? Nel frattempo la dirigenza lavora su più fronti e starebbe trattando anche per il rinnovo di altri giocatori in scadenza, Cuadrado e Bernardeschi su tutti. Il 2021 non è stato un anno così felice in casa Juventus, ma iniziare il 2022 con dei rinnovi così importanti sarebbe sicuramente incoraggiante.