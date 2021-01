Kulusevski: “La vittoria è l’unica cosa che conta, in questo ruolo mi trovo bene. Spero di giocare con Ibrahimovic in Nazionale”

TORINO- La Juventus continua il 2021 sulla strada delle vittorie e, all’Allianz Stadium, batte il Sassuolo per 3-1 in una gara sofferta nonostante l’uomo in più per quasi un’ora. Decidono le reti di Danilo (gran gol dalla distanza), Aaron Ramsey e del solito Cristiano Ronaldo, arrivato a quindici reti in questo campionato, che lo confermano al primo posto nella classifica dei cannonieri del campionato. Dejan Kulusevski, entrato a metà primo tempo al posto di Paulo Dybala, uscito per infortunio, è stato determinante nel terzo successo consecutivo centrato dali uomini di Pirlo. Certo, nel complesso pesa il gol sbagliato nella prima frazione di gioco che poteva sbloccare subito la gara, ma la sua freschezza e la sua qualità hanno messo costantemente in difficoltà la difesa del Sassuolo, risultando decisive per la conquista dei tre punti. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante svedese ha analizzato il successo dei bianconeri sui neroverdi:

"Sono entrato e avevo in testa solo di vincere. Potevo fare meglio, ma l'unica cosa che conta sono i tre punti. Futuro? Voglio rimanere per tanti anni. Posizione? Mi vedo vicino alla porta, così da fare uno-due con i miei compagni. Penso di poter fare molto bene il ruolo che ho fatto oggi. Ibrahimovic? Ci scriviamo poco, ma ci sentiamo. Per me è un idolo, quello che ha fatto lui non lo ha fatto quasi nessuno. Quando parla bene di me è un piacere, lavoro molto meglio il giorno dopo. Non doveva parlare così perchè mi impegno di più (ride ndr.). Spero tanto che Zlatan torni in Nazionale per l'Europeo, sarebbe bellissimo giocare al suo fianco per me e per tutta la Svezia".