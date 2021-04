Kulusevski: “Dobbiamo migliorare i secondi tempi perché facciamo sempre rientrare in partita gli altri”

Lo svedese ha parlato

TORINO - Dejan Kulusevski, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Genoa. Queste le sue parole: "E' importante adesso trovare un po' di fiducia. Continuo a lavorare ogni giorno per aiutare la squadra a vincere. Partita? Io penso che dobbiamo migliorare i secondi tempi, da quando sono qua facciamo bene i primi tempi e sbagliamo i secondi e facciamo sempre rientrare in partita gli altri. Abbiamo rischiato ma poi abbiamo fatto il 3-1, quindi va bene così. Dipendenza Ronaldo? E' importante che facciano tutti tutto e lo dobbiamo aiutare, è fondamentale per la Juventus e non dobbiamo dipendere da un solo giocatore".