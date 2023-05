Koopmeiners pronto per la Juve: “Mi aspetto una Juve che attacca”

La squadra bianconera scenderà in campo domenica all'ora di pranzo contro l'Atalanta in casa della squadra di Gasperini

La Juventus scenderà in campo domenica all'ora di pranzo controlla dall' Atalanta , nella trasferta di Bergamo valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di serie A. I bianconeri cercheranno di dare continuità alla vittoria ritrovata domenica scorsa contro il Lecce, che gli ha permesso di rimanere al terzo posto ad un solo punto dalla Lazio seconda. Una partita che sarà uno scontro diretto, che visti anche gli altri incroci di giornata determinerà una buona parte della corsa ai posti valevoli la qualificazione alla prossima Champions League.

Il giocatore dell'Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport presentando la partita e la condizione nella quale si trova la squadra di Gasperini: "Sono molto critico con me stesso, cerco sempre di dare il massimo e voglio migliorare. Ogni giorno. Si è visto in alcune circostanze il miglior Koopmeiners ma penso di poter fare ancora di più. Lavoriamo in continuazione per crescere, è fondamentale credo per ogni calciatore puntare a fare sempre qualcosa di più importante".