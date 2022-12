Kita (Pres. Nantes): “Juventus grandissima squadra, può recuperare”

Waldermar Kita , presidente del Nantes , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "L'inizio di stagione della Juventus è stato complicato. È una grandissima squadra, sempre in grado di recuperare quando attraversa periodi complicati. È riuscita ad agguantare il terzo posto in campionato, e anche se il Napoli è stato fin qui quasi vicino alla perfezione, non ho dubbi che i bianconeri si giocheranno lo scudetto fino alla fine.

Basta guardare la differenza di esperienza in Coppa dei Campioni, in quanto era dalla stagione 2001/2002 che non giocavamo una sola partita in una manifestazione europea. Allo stesso tempo, la Juve ha giocato 17 volte in Champions League e 1 in Europa League. La Juventus è la grande favorita in questo doppio confronto, ma il calcio ha già storicamente dimostrato che non si vince nulla prima del fischio finale. Partiremo con la nostra forza e la nostra determinazione, ho ben presente di cosa è capace mentalmente questa squadra.