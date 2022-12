Allianz Stadium: i bianconeri cercano una spinta per il 2023

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa in vista della ripresa del campionato, con i bianconeri che da gennaio torneranno in campo in campionato, con la prima giornata alla ripresa in programma contro la Cremonese. Poi i bianconeri torneranno all'Allianz Stadium per la prima in casa del nuovo anno, in programma contro l'Udinese. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno reso note le modalità di vendita per le partite in casa, che dovrebbero vedere anche il ritorno del tifo organizzato in curva.