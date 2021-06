Khedira: “Alla Juve sono stato molto bene. Ho vinto titoli, eravamo una famiglia. Buffon…”

Il centrocampista ha parlato

Sami Khedira, ex centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Marca di vari argomenti, tra cui la sua avventura alla Juventus ed in Spagna: "La Spagna ci aveva appena eliminati dal Mondiale in Sudafrica. Eravamo tutti molto tristi, perché quella generazione meritava una finale. Non riuscivo a togliermelo dalla testa, quando improvvisamente ho ricevuto una chiamata: 'Sami, ti vuole il Real, ti chiamerà Mourinho'. È uno scherzo, ho pensato. 'Ti chiamerà Mou', insistette. 'Andrai al Real Madrid!'. Ho cambiato atteggiamento immediatamente. Ero molto nervoso e la mia principale preoccupazione era l'inglese, perché a quel tempo non lo parlavo. Così mi ha chiamato Mourinho e gli ho chiesto se potevamo parlare per sms: rise e disse 'sicuro'. Mi ha detto che mi voleva al Real e quella conversazione ha cambiato la mia carriera. Mourinho è la cosa migliore che mi sia capitata. È stato triste lasciare il Real: sapevo di essere nel miglior club del mondo. Ho vissuto in una città incredibile, ho vinto titoli. Ho dato il massimo fino all'ultimo giorno, ma era ora di partire.