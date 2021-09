Kean torna alla Juve e si presenta: il karaoke è rap

Rito di iniziazione per l'attaccante

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita per gli uomini di Massimiliano Allegri sarà complicata, vista la mancanza di molti giocatori. Numerosi bianconeri infatti hanno raggiunto le rispettive Nazionali in Sudamerica, e sono atterrati questa notte a Torino, rendendo impossibile il loro utilizzo. Uomini contati quindi per la Juventus, attesa dalla difficile partita contro la squadra di Luciano Spalletti, che arriva dopo le prime due giornate in cui i bianconeri hanno raccolto solamente un punto. La prima giornata pareggiata contro l'Udinese e la sconfitta nella seconda in casa contro l'Empoli, hanno costretto la Juventus a meno cinque punti dalla testa della classifica, con un ampio margine da recuperare.