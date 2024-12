Kean: "Alla Juventus ero precipitato nel buio..."

Kean è ritornato sulla sua precedente esperienza alla Juve: il calciatore avrebbe rivelato di aver passato un periodo difficile in bianconero

Intervistato per il Corriere della Sera, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato della sua esperienza alla Juventus prima del trasferimento in viola. Ecco le sue parole: “A Torino ero precipitato nel buio. A Firenze sono tornato a rivedere le stelle. L’anno scorso gli infortuni hanno pesato tantissimo e mi hanno condizionato. Ho perso tante belle occasioni, compresa la possibilità di andare a gennaio all’Atletico Madrid. È stato un anno difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. C’è chi cade in depressione, io invece ho reagito. Firenze mi ha fatto rinascere. L’ho scelta perché mi assomiglia, è ambiziosa come me. È anche per l’orgoglio della sua gente per i propri colori”.

Kean: “Non ho nessun astio per la Juventus”

Il calciatore ha proseguito: “Firenze è calda e passionale e ha avuto, nella sua storia, grandi attaccanti. Quando è capitata l’opportunità, Vlahovic mi ha incoraggiato. Leao e McKennie sono i miei amici più cari in questo ambiente. Con Rafa ho dei progetti musicali a cui stiamo lavorando. McKennie invece tira fuori il bambino che è in me: ridiamo tantissimo, anche di cose stupide. Il centro di allenamento alla Continassa è bellissimo e funzionale ma il Viola Park è qualcosa di meraviglioso. Perfetto per lavorare. In un ambiente così non puoi che fare bene. Nessun astio. Se non aves- si scelto di andare alla Juve, oggi non sarei qui e non avrei fatto questo tipo di carriera”.