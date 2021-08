Kaio Jorge su CR7: “Realizzo un altro sogno di poter lavorare e imparare con questa persona”

Kaio Jorge su CR7

redazionejuvenews

Dopo la partita pareggiata contro l'Udinese il neo attaccante della Juventus, Kaio Jorge (per lui novanta minuti di panchina), ha parlato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale utilizzando belle parole su Cristiano Ronaldo, con una foto che li ritrae abbracciati dopo il gol al minuto 93 del portoghese poi annullato dal Var. Questa la didascalia del brasiliano: "Non era il risultato che volevamo, ma oggi realizzo un altro sogno di poter lavorare e imparare con questa persona che ammiro tanto come professionista e ora come persona. “Kaio, dalla preparazione nasce l'opportunità".

Juventus che dunque pareggia contro l'Udinese alla Dacia Arena in un match che avrebbe potuto stravincere. Due legni colpiti e gli errori gravi di Szczesny hanno sicuramente condizionato il risultato finale. I bianconeri però un po' possono sorridere: hanno trovato un Paulo Dybala in grande forma in versione bomber, regista e rifinitore. La sorpresa sono stati Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa in panchina dal primo minuto, forte segnale da parte del neo tecnico Massimiliano Allegri, che come a detto in conferenza stampa al termine del match, sono stati esclusi per scelta tecnica: "Cristiano sta bene, avevo parlato con lui vedendo a inizio stagione le condizioni un po’ di tutti, pensando anche alla partita soprattutto all’inizio, e gli ho detto: ‘Vieni in panchina, nel secondo tempo ci sarà bisogno di entrare’. Lui si è messo a disposizione, ha fatto anche bene: aveva anche fatto gol, poi purtroppo per un centimetro non era buono".

Poi sulla gestione del portoghese e le cinque sostituzioni (sicuramente una novità a cui Massimiliano Allegri si deve abituare): "Come gestire Cristiano Ronaldo? Ci sono tante partite, c’è bisogno di gestire tutti. Ci sono le cinque sostituzioni, per me era la prima volta e devo capire bene come gestirle, non so se ho sbagliato o no".